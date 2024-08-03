В Коми полицейский разбил голову одноногому ветерану СВО

В Республике Коми сотрудника полиции обвинили в избиении одноного участника специальной военной операции. Действия мужчины и полицейского предстоит оценить следователям, сообщает «Подъем» .

В соцсетях ранее появилось видео, на котором полицейский якобы избивает мужчину, вернувшегося с СВО. У него нет одной ноги и один глаз плохо видит. При этом на видеозаписи видно, что боец провоцирует сотрудника и нецензурно его оскорбляет.

Инцидент произошел 14 июля в городе Инте. В отдел полиции поступило сообщение, что в квартире одного из жилых домов мужчина избивает женщину. Полицейские прибыли на вызов и задержали подозреваемого, которым оказался 30-летний местный житель.

В ГСУ СКР по региону рассказали, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно себя вел, хватал сотрудников за форму и не выполнял законные требования полицейских. Согласно закону «О полиции», сотрудник применил физическую силу.

Задержанного доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Следователи проведут проверку и оценят действия мужчины и сотрудника МВД.

Ранее стало известно, что цыгане начали угрожать жене участника спецоперации в Ставропольском крае. В 2016 году у мужчины произошел конфликт с цыганами. После ухода военнослужащего на фронт они решили отомстить его родственникам.