У будущего российского солдата в 2016 году произошел конфликт с цыганами, который закончился массовой дракой. Когда мужчина ушел защищать родину в зону СВО, они решили отомстить его родственникам.

Инцидент произошел в июле. Несколько человек подошли к женщинам, среди которых оказалась и жена участника спецоперации. Они сказали: «Там твой свошник не сдох еще?» и начали угрожать похищением.

Российский солдат, узнавший о новом конфликте, пожаловался, что местные жители не защитили его супругу. На встречу к цыганам были отправлены общественники. После этого боец поблагодарил организацию за то, что та помогла «навести порядок в селе».

Ранее стало известно, что военный из Казани погиб в зоне СВО, но его тело не могли передать близким примерно четыре недели. От родных требовали деньги за перевозку.