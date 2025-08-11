В Колумбии после покушения скончался кандидат в президенты Мигель Урибе

Кандидат в президенты и сенатор Колумбии 39-летний Мигель Урибе умер в результате осложнений после огнестрельного ранения, полученного два месяца назад. Информацию подтвердила его жена, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Политик не смог восстановиться после тяжелых травм, несмотря на проведенные операции. В течение девяти недель врачи боролись за его жизнь в больнице Боготы. В минувшие выходные у 39-летнего Урибе произошло кровоизлияние в мозг, это и стало причиной смерти.

Предварительно известно, что четыре человека, включая 14-летнего подростка, арестованы по делу о стрельбе 7 июня, в ходе которой был ранен Урибе. Задержанные не признают своей вины и заявляют, что выполняли распоряжения человека по имени Хосе Артеага, известного как «Эль Костеньо». Генпрокуратура выдвинула против них обвинения в попытке убийства, незаконном хранении оружия и вовлечении несовершеннолетнего в преступную активность.

Трагедия с Урибе усилила политическое противостояние в колумбийском обществе относительно методов борьбы с криминалом. Представители консервативного крыла, к которому принадлежал политик, поддерживают решительные действия против преступности.

Тем временем действующий президент-левоцентрист Густаво Петро не сумел реализовать обещанные мирные договоренности с криминальными организациями, многие из которых возникли во время внутреннего вооруженного конфликта в стране.