Мигель Урибе Турбай получил ранение во время предвыборного митинга
15-летний подросток расстрелял колумбийского кандидата в президенты
В Боготе произошло покушение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая, сообщает Lenta.ru.
Нападавший — 15-летний подросток — подъехал на мотоцикле к месту проведения предвыборного мероприятия и произвел шесть выстрелов в спину политику с расстояния полутора метров. Одна из пуль попала в голову.
Охранники сенатора открыли ответный огонь и ранили стрелка.
Пострадавший политик был экстренно доставлен в больницу, где врачи оценивают его состояние как критическое.