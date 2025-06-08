Мигель Урибе Турбай получил ранение во время предвыборного митинга

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В Боготе произошло покушение на кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе Турбая, сообщает Lenta.ru .

Нападавший — 15-летний подросток — подъехал на мотоцикле к месту проведения предвыборного мероприятия и произвел шесть выстрелов в спину политику с расстояния полутора метров. Одна из пуль попала в голову.

Охранники сенатора открыли ответный огонь и ранили стрелка.

Пострадавший политик был экстренно доставлен в больницу, где врачи оценивают его состояние как критическое.