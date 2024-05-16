В Кирове экстренную посадку совершил самолет, летевший из Петербурга в Уфу

Воздушное судно авиакомпании «Россия» совершало рейс из Санкт-Петербурга, когда в багажном отсеке сработала пожарная тревога, самолет пришлось экстренно посадить в Кирове, пишет 360.ru .

На борту в момент срабатывания пожарной тревоги находились 83 человека. По словам одного из пассажиров, экипаж без паники сообщил о вынужденной посадке на пути к конечной точке маршрута.

«Летели, в какой-то момент (пилот – ред.) сказал по громкой связи, что у самолета технические неполадки, в связи с чем вынуждены совершить посадку в Кирове», — рассказал мужчина по имени Дмитрий.

Экипаж сообщил пассажирам, что ситуация находится под контролем. Самолет успешно приземлился в Кирове, всем, кто летел в Уфу, предоставили еду и воду. Специалисты готовят новый самолет, чтобы люди могли добраться до нужного им города.

Ранее экстренную посадку в Москве совершил самолет из Сочи. Борт пришлось посадить из-за запаха гари.