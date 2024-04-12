Рейс из Сочи в Москву экстренно посадили в аэропорту Шереметьево

Летевший из Сочи в Москву Airbus экстренно сел в Шереметьеве из-за запаха гари

Пассажирский самолет Airbus А-320, летевший из Сочи в Москву, экстренно посадили в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС .

Экстренная посадка произошла из-за запаха гари, который чувствовался в кабине пилотов.

Борт приземлился в Шереметьеве в 09:19 по московскому времени.

Ранее в компании «Уральские авиалинии» решили не возвращать к полетам Airbus A-320, который в сентябре прошлого года сел на поле под Новосибирском. В Росавиации заявляли, что аварийная посадка была единственным верным решением.