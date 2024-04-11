Севший в поле под Новосибирском Airbus A320 решено не возвращать к полетам

Airbus A320 «Уральских авиалиний», который в сентябре прошлого года сел на поле под Новосибирском, было решено не возвращать к полетам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Безопасность полетов — это главный приоритет. Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя (Airbus)», — рассказали в компании.

Инцидент с Airbus A320 «Уральских авиалиний» произошел 12 сентября 2023 года. Самолет двигался из Сочи в Омск и запросил посадку в аэропорту Новосибирска на фоне технических причин. Воздушное судно в результате приземлилось на пшеничное поле в Убинском районе с 167 людьми на борту.

В Росавиации позже заявили, что аварийная посадка в поле была единственным верным решением. Авиакомпаниям по итогам расследования дали ряд рекомендаций. Им следует повторно изучить существующие требования в части расчета топлива на взлете и нюансы расчета его остатков при нештатных ситуациях.