В Киевской области объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации.

Накануне ночью взрывы прозвучали в ряде областей Украины, в том числе и в столичном регионе.

После российских ударов по энергосистеме страны в нескольких населенных пунктов начались перебои с электричеством. Киев запросил сопредельные европейские страны о восполнении энергодефицита.

В Минобороны России назвали атаку ответом на запуск американских ракета ATACMS по аэродрому в Таганроге.