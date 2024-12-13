В Киевской области объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское министерство цифровой трансформации.
Накануне ночью взрывы прозвучали в ряде областей Украины, в том числе и в столичном регионе.
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В Минобороны России назвали атаку ответом на запуск американских ракета ATACMS по аэродрому в Таганроге.