Украина запросила импорт электричества после российских ударов возмездия

сегодня в 17:42

Украина запросила импорт электроэнергии у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы после массированных российских ударов объектам энергетической инфраструктуры страны, сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы», — говорится в сообщении украинской компании в Telegram-канале.

В пятницу в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

В свою очередь украинский МИД призвал западных союзников поставить Киеву 20 систем ПВО после российских ударов по объектам энергетики страны.