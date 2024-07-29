В Кемеровской области водонапорная башня рухнула на частный дом

В Кузбассе водонапорная башня упала на частный дом, никто не пострадал

В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса водонапорная башня упала на частный дом и уничтожила его. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Как уточнили в социальных сетях свидетели ЧП, водонапорная башня упала в поселке Восходящий. В результате обрушения пострадали двери, стены и перегородки ближайшего строения, а внутренние помещения завалило. Дома никого не было — хозяин жилища был на работе.

Сейчас последствия обрушения ликвидируют, но сколько будут восстанавливать башню — неизвестно. Ограничений в подаче воды в поселке нет.

Ранее дамбу прорвало между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, в результате чего пострадали минимум 10 человек. Сотрудники МЧС отчитывались о спасении семи человек, двое из которых дети. Для пострадавших организовали пункт временного размещения.