сегодня в 15:25

Число пострадавших при прорыве дамбы в Карелии увеличилось до 10

10 человек пострадали в ходе прорыва дамбы между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Специалисты спасли семерых человек, из них двое — дети. Ведутся поиски еще троих.

Кроме того, 15 человек были эвакуированы из ближайшего населенного пункта. Потоп повредил их дома и имущество.

Для пострадавших от стихии и оставшихся без крова людей организовали пункт временного размещения.

Прорыв дамбы в Карелии произошел в понедельник утром. Вода размыла временную перемычку между 10 и 11 шлюзами Беломоро-Балтийского канала.

Ранее глава региона сообщил о девятерых пострадавших.