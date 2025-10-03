В Кемерове вскрыли аферу мигрантов с липовыми сертификатами по русскому языку

В Кемерове сотрудники прокуратуры Кузбасса раскрыли аферу с фиктивными сертификатами о владении русским языком и аннулировали поддельные документы, сообщает Сiбдепо со ссылкой на ведомство.

Выяснилось, что двое сотрудников одного из университетов, уполномоченного проводить экзамены для иностранцев, занимались продажей нужных оценок. За определенную плату они организовали фиктивное тестирование, по результатам которого 11 человек были признаны успешно сдавшими экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства.

На основании этих недействительных результатов мигранты получали необходимые документы, позволяющие им трудоустроиться в России. Правоохранительные органы оперативно выявили эту незаконную схему, и виновные были привлечены к уголовной ответственности.

Однако существовала проблема: все сфальсифицированные сертификаты оставались действительными. Для устранения этой несправедливости прокурор района провел встречу с руководством университета, что привело к принятию мер. В результате все 11 документов были официально аннулированы, а сведения о них удалены из государственной базы данных. Теперь лица, получившие сертификаты обманным путем, не смогут использовать результаты скомпрометированного экзамена.

