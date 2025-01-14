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В Кемерове ученица начальных классов упала с моста через реку Томь

В Кемерове произошел несчастный случай с ученицей начальных классов. Девочка упала с моста через реку Томь, сообщает Сiбдепо .

Свидетели рассказали в интернете о серьезных травмах, полученных ребенком в результате падения. В областном СУ СК уже подтвердили, что начато уголовное дело по данному происшествию.

Состояние пострадавшей сейчас уточняют специалисты Кузбасского центра медицины катастроф.

Пока детали случившегося остаются под вопросом. Также ожидаются официальные комментарии относительно здоровья ребенка и обстоятельств происшествия.

Между тем в Кемерове было выставлено на продажу двухэтажное здание, расположенное в «Парке чудес». Его стоимость составляет 15 млн рублей.