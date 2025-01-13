Здание в историческом районе Кемерова предлагают прибрести за 15 млн рублей

В Кемерове выставлено на продажу двухэтажное здание, расположенное в «Парке чудес». Его стоимость составляет 15 млн рублей, сообщает Сiбдепо .

Известно, что общая площадь исторического строения на Кирова, 10 превышает 400 кв. м. Находится оно недалеко от набережной реки Томь.

В описании указано, что в окрестностях имеются пешеходные зоны и различные аттракционы, что делает это место привлекательным для посетителей. Однако, по представленным фотографиям, здание требует ремонтных работ.

Ранее на трассе «Обход города Кемерово» произошло ДТП, пострадали три человека.