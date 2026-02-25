В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ

сегодня в 13:25

Истребитель Су-30СМ рухнул в ходе учебно-тренировочных полетов в Карагандинской области Казахстана 25 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале .

На борту находились летчики, они сумели вовремя катапультироваться. Сейчас их состояние контролируют медики. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

На месте крушения работают профильные специалисты. Этот район оцеплен. Угрозы для населения и объектов инфраструктуры нет.

Минобороны Казахстана создало специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полетов, которая расследует причины падения истребителя. Также в нее вошли эксперты авиационной службы.

В ходе исследования специалисты дадут правовую оценку инциденту, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в Турции разбился военный истребитель F-16. В результате крушения погиб пилот.

