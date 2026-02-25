В Турции разбился военный истребитель F-16

Турецкий F-16 разбился после вылета с авиабазы. В результате крушения погиб пилот, сообщает РИА Новости .

По данным Минобороны республики, в 0.56 (совпадает с мск) была потеряна радиосвязь и информация о местонахождении самолета F-16, вылетевшего с 9-й главной авиабазы в Балыкесире.

«… было установлено, что наш самолет потерпел крушение, и были обнаружены его обломки», — сообщается в заявлении турецкого оборонного ведомства.

Проводится проверка, устанавливаются причины крушения.

Ранее стало известно, что причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.