В Калмыкии дети нашли снаряд времен ВОВ и привезли его в музей на велосипеде

В поселке Яшкуль республики Калмыкия дети обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Опасную находку они нашли у сцены возле местного Дома культуры во время игры в прятки, после чего с помощью велосипеда отвезли ее в музей, сообщает Telegram-канал «112» .

После обнаружения снаряда мальчишки решили действовать самостоятельно. Они засунули боеприпас в багажник велосипеда и покатались по поселку, пока прохожие не посоветовали им отвезти снаряд в музей.

Четверо детей приехали в Яшкульский центр культуры и досуга. Там их встретила директор Цаган Г. Женщина осмотрела боеприпас и заметила, что спереди и сзади в нем есть отверстия. На основании этого она сделала вывод, что снаряд не взорвется. Директор поместила находку в методический кабинет и только после этого вызвала полицию.

Прибывшие стражи порядка боеприпас изъяли. Представляет ли он какую-то опасность, не уточняется.

