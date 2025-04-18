В Южной Каролине перевернулся автобус, один человек погиб

В американском штате Южная Каролина перевернулся автобус. В результате аварии один человек погиб, 18 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Авария произошла в четверг днем возле города Ричбург округа Честер Южной Каролины.

Отмечается, что группа учеников из средней школы Пайн Ридж возвращалась с экскурсии в трех автобусах. У одного из автобусов лопнуло колесо, после чего он перевернулся. Известно, что внутри находились 35 учеников школы и трое взрослых.

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