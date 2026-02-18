В Иркутской области мигрант незаконно хранил более 6 тонн нефритовых камней
Правоохранители Иркутской области задержали иностранца, подозреваемого в незаконном обороте более 6 тонн нефрита на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Оперативники выявили, что мужчина скрывал камни в поселке Маркова. Так, часть он спрятал на территории земельного участка приятеля. Там нашли 7 камней весом 1,5 тонны.
Еще 121 камень весом свыше 5 тонн мужчина хранил в арендованном гараже.
На допросе в отделе полиции фигурант рассказал, что нефрит ему передал товарищ. Все камни были изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита).
Также правоохранители выяснили, что подозреваемый, будучи гражданином другой страны, находится в РФ без соответствующего разрешения.
Ранее житель Китая отправил россиянке 30 кг радиоактивных бусин для изготовления бижутерии. Уровень гамма-излучения изделий превышал норму более чем в 15 раз.
