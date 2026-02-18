сегодня в 12:44

В Иркутской области мигрант незаконно хранил более 6 тонн нефритовых камней

Правоохранители Иркутской области задержали иностранца, подозреваемого в незаконном обороте более 6 тонн нефрита на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Оперативники выявили, что мужчина скрывал камни в поселке Маркова. Так, часть он спрятал на территории земельного участка приятеля. Там нашли 7 камней весом 1,5 тонны.

Еще 121 камень весом свыше 5 тонн мужчина хранил в арендованном гараже.

На допросе в отделе полиции фигурант рассказал, что нефрит ему передал товарищ. Все камни были изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита).

Также правоохранители выяснили, что подозреваемый, будучи гражданином другой страны, находится в РФ без соответствующего разрешения.

