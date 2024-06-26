сегодня в 20:47

В Инте подготовили 2 ПВР для пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Власти городского округа Инта Республики Коми заявили, что уже подготовили 2 пункта временного размещения (ПВР) для пассажиров сошедшего с рельсов поезда, сообщает РИА Новости .

Пассажиров уже эвакуируют в восстановительный поезд, который прибыл на место происшествия.

Количество пострадавших достигло 70 человек. Всем им оказывается необходимая помощь.

Часть сотрудников оперативных служб добирается до места схода поезда с рельсов пешком. Им предстоит пройти порядка 10 км. На транспорте доехать до места крушения состава невозможно из-за размытой дождями дороги.

В РЖД заявили, что, предварительно, причиной железнодорожной катастрофы стало размытое осадками полотно. Все обстоятельства случившегося устанавливают.