В Ингушетии утонул пятилетний мальчик

сегодня в 22:50

В Ингушетии завершились поиски пропавшего ребенка. Мальчика нашли в воде без признаков жизни, сообщает РЕН ТВ .

В поисках пропавшего пятилетнего ребенка участвовали 41 человек и 11 единиц техники, а также более 500 добровольцев и волонтеров.

По предварительной информации, мальчик оказался в воде и утонул.

Ранее семилетний житель Москвы, которого с самого утра разыскивали сотни людей с привлечением полиции, нашелся.