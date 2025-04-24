«Просто хотел прогулять школу»: мальчик, поставивший на уши всю Москву, нашелся

Семилетний житель Москвы, которого с самого утра разыскивали сотни людей с привлечением полиции, нашелся. Очевидцы заявили, что ребенок весь день катался на самокате и, вероятно, просто хотел прогулять уроки, сообщает «Осторожно, Москва» .

Ребенок пропал с радаров утром 24 апреля. По предварительным данным Следственного комитета, малолетний вышел из своей квартиры на улице Саморы Машела и пошел в школу, однако в учебном заведении так и не появился.

После исчезновения школьника его мама написала заявление в полицию. По факту пропажи ребенка возбуждали уголовное дело.

С самого утра мальчика искали более 600 человек, в том числе полицейские.

Предварительно, сейчас с мальчиком все хорошо, его здоровью ничего не угрожает. Вскоре ребенка и его родителей доставят на беседу в подразделение московского Следственного комитета.