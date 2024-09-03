В Индии водолазы требовали деньги за спасение тонущего чиновника. Мужчина погиб

В индийской реке Ганг 45-летний местный чиновник утонул, пока водолазы ждали онлайн-перевод денег за услуги по спасению мужчины, сообщает журнал «Правила жизни» .

Как пишут местные издания The Times of India и Deccan Herald, 31 июля замдиректора департамента здравоохранения штата Юттар Прадеш Адитья Вардхана Сингха вместе с друзьями отдыхал у реки. Для фотосессии компания отправилась на лодке в запрещенную для купания зону.

Во время проведения съемки чиновник поскользнулся и упал в воду. По словам друзей, Сингха умел плавать, однако его унесло сильное течение. Водолазы отказались спасать тонущего мужчину и потребовали 10 тыс. рупий (что составляет более 10 тыс. рублей - ред.).

У приятелей наличных денег при себе не оказалось, но водолазы потребовали онлайн-перевод. К моменту завершения банковской операции чиновника унесло течением. При этом местные власти заявили, что спасатели просили деньги на топливо для катера.

Тело Юттар разыскивают спасатели, сотрудники полиции и частные водолазы. Согласно данным на 2 сентября, мужчину до сих пор не обнаружили.

По факту случившегося индийские правоохранительные органы проводят проверку.