В Индии при взлете у самолета со 179 пассажирами на борту загорелся двигатель

В Индии экипаж лайнера Airbus A320 авиакомпании Air India принял решение об экстренной посадке, когда во время набора высоты один из двигателей загорелся, пишет Telegram-канал SHOT .

Известно, что в момент происшествия на борту воздушного судна находились 179 пассажиров, которые хотели попасть в Кочи из Бангалоры, но вынужденно вернулись в аэропорт вылета. Пилоты вовремя среагировали на возгорание в правом двигателе и сумели избежать катастрофы.

В момент, когда самолет снова вернулся на взлетно-посадочную полосу, пламя охватило весь двигатель. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. В результате происшествия, которое попало на видео, никто не пострадал.

Ранее экстренную посадку в Кирове совершил самолет, летевший из Петербурга в Уфу. Экипаж запросил разрешение на посадку, когда в багажном отсеке самолета сработала пожарная тревога.