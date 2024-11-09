В игре Dota 2 произошел массовый сбой

У жителей семи регионов России временно не открывается игра Dota 2. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Временные проблемы с доступом наблюдаются у игроков из Санкт-Петербурга и Москвы. Также на перебои пожаловались жители Ленинградской, Ярославской, Мурманской, Московской областей и Республики Карелия.

У большинства пользователей наблюдается общий сбой. Игроки жалуются на то, что появляется надпись «нет соединения».

В прошлый раз сбой в работе серверов Dota 2 был 30 августа. Он наблюдался у жителей практически тех же регионов России, что и 9 ноября.