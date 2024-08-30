В России произошел сбой в работе серверов Dota 2

В пятницу вечером пользователи массово жалуются на сбой в работе серверов компьютерной игры Dota 2, сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на общий сбой (89%), сбой мобильного приложения (4%), сбой сайта (3%) и проблемы с личным кабинетом (2%).

В основном жалобы поступают из Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Республики Саха (Якутия), а также Свердловской и Новосибирской областей.

Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра в жанре Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). В играх подобного жанра две команды игроков выбирают доступных персонажей и сражаются друг с другом на карте особого вида. Игра была анонсирована 13 октября 2010 года, а выпущена 9 июля 2013 года для Windows, а для Linux и OS X 18 июля 2013 года.