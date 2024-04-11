В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию людей

На Совете обороны Харьковской области принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале сообщил, что речь идет только о близких к России населенных пунктах Богодуховского, Изюмского и Харьковского районов.

«По нашей информации, в перечисленных населенных пунктах проживают 182 ребенка», — написал Синегубов.

Он также подчеркнул, что это решение не касается областного центра — Харькова. Маршруты эвакуации уже определены и забронированы места временного размещения людей.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову. Целями российской армии являлись ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и ЖБИ.