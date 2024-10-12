В Хабаровске преподаватель техникума выволок из аудитории кукарекающую студентку

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Дело завели на преподавателя в Хабаровске, выволокшего из аудитории студентку

СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завело уголовное дело на преподавателя техникума, который выволок из аудитории студентку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

По данным Baza, в Хабаровском техникуме транспортных технологий преподаватель русского языка Сергей силой вытащил студентку из аудитории. Она с другими учащимися, как заявлял мужчина, «мяукала, кукарекала и орала».

Сергей потребовал от главной зачинщицы «срыва» пары покинуть аудиторию, однако она этого не сделала. Тогда мужчина взял студентку за рукав и выволок в коридор.

По словам преподавателя, группа учащихся, состоящая из нескольких девушек, регулярно срывает пары. Он подавал на студенток жалобы и писал докладные.

Следственный комитет открыл уголовное дело в отношении преподавателя по ст. 156 Уголовного кодекса России «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Также проводится проверка по признакам преступления в рамках статьи 293 УК «халатность».

Ранее сообщалось, что в Москве 44-летний преподаватель по вокалу развращала 12-летнюю ученицу. Она отправляла школьнице интимные фото.