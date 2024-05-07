В Германии задержали подозреваемого в убийстве россиянок в турецком Бодруме

SHOT: в Германии задержан мужчина, убивший россиянку и ее дочь в Турции

В Германии задержали 47-летнего гражданина Литвы Андрея Куслевича, которого подозревают в убийстве россиянки Ирины Двизовой и ее дочери Даяны в турецком Бодруме. Мужчина неоднократно их избивал, сообщает SHOT .

В ноябре 2023 года тела 42-летней Ирины и ее 15-летней дочери нашли с огнестрельными ранениями и завернутыми в ткань в пригороде турецкого Бодрума. Первым подозреваемым стал экс-супруг россиянки Андрей Куслевич, который после убийства вместе с совместным с Ириной сыном покинул Турцию.

Правоохранительные органы нашли подозреваемого во время пограничного контроля в автобусе, который следовал из Праги в Мюнхен. При этом неизвестно, где сейчас находится ребенок.

В 2017 году Куслевич работал телохранителем у одного из олигархов в Монако. Мужчина похитил драгоценности из сейфа работодателя, после этого он был задержан в столичном аэропорту. Однако мужчине удалось сбежать из автозака в Москве по дороге в СИЗО. Куслевич находился в розыске по статье 313 УК РФ (побег из-под ареста).

По факту двойного убийства Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее в Оренбургской области мужчина расчленил девушку и разбросал ее части тела по городу. Затем убийца сообщил стражам порядка, что его возлюбленная ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.