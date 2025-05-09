В Германии найден мертвым скандальный 43-летний рэпер Xatar

Скандальный немецкий рэп-исполнитель и продюсер иранского происхождения Дживар Хаджаби, известный под псевдонимом Xatar, скончался на 44-м году жизни в Германии. В настоящее время причина смерти артиста неизвестна, сообщает rg.ru .

Как пишет британский журнал Far Out, тело рэпера было обнаружено либо в Кельне, либо в Берлине. Коллеги артиста подтвердили факт смерти Хаджаби.

Прокуратура начала расследование по факту смерти известного рэпера. В настоящее время рассматривается вариант «причастности третьих лиц». При этом, по данным немецкой полиции, на теле музыканта не обнаружили следов насильственной смерти.

Дживар Хаджаби Родился в 1981 году в Иране. В начале 80-х семья рэпера переехала в Ирак, откуда он и перебрался в Германию.

Xatar начал карьеру в начале 2000-х. Собственный лейбл артист основал в 2007 году, а в 2008-м — выпустил первый альбом. У музыканта неоднократно были проблемы с законом, в том числе — на уровне Интерпола.

Ранее вооруженная массовая драка произошла на концерте рэпера ICEGERGERT в Уфе. При этом сам музыкант во время конфликта продолжал петь и не останавливал концерт.