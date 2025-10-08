сегодня в 02:00

В Германии из-за выброса ядовитого газа на заводе пострадали 4 человека

После аварии на заводе, в результате которой близ немецкого города Ашаффенбурга произошел выброс ядовитого газа, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание Bild, небо над баварским городом Ашаффенбург затянуло предположительно ядовитое облако.

По информации портала Main-Echo, сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже полиция заявила, что пострадали 4 человека.

Отмечается, что пожарная служба поздним вечером объявила об отмене чрезвычайного положения.

Авария произошла на промышленном предприятии близ Ашаффенбурга во вторник. Это произошло из-за попадания в гальваническую ванну с 6 тысячами литров азотной кислоты металлической детали, что вызвало химическую реакцию.

