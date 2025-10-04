сегодня в 12:46

Немецкий пенсионер случайно отравил газом 24 человек в Штадтфельд-Весте

Авария с газом произошла в городе Штадтфельд-Вест в Германии, пенсионер случайно отравил 24 человек, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет газета Bild, в повале частного дома, принадлежащего 79-летнему мужчине, произошло возгорание. Из-за огня случился выброс опасного вещества в воздух.

В воздух попал фосфин. Это бесцветный высокотоксичный газ. Он на прилегающие территории. Из-за этого газа в городе пострадали 24 человека. Некоторым из них потребовалась срочная госпитализация.

Ранее в США п ожилая супружеская пара сварилась заживо, включив обогреватель в подвале своего дома на 500 градусов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.