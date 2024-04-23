В Москве возбудили уголовное дело после покушения на инспектора в электричке

Инспектор по транспортной безопасности получил травму в область головы в электричке 20 апреля, по факту покушения на его жизнь возбудили уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По подозрению в попытке убить инспектора по транспортной безопасности задержали 42-летнего мужчину. Установлено, что происшествие случилось по маршруту Москва — Раменское, когда нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала между пассажиром и инспектором завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес потерпевшему минимум один удар канцелярским ножом в голову с целью убить.

Травмированного инспектора госпитализировали, агрессора задержали сотрудники транспортной полиции. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения фигуранту дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Ранее в Люберцах прошел профилактический рейд по безопасности на железной дороге. Местным жителям напомнили, как нужно себя вести, чтобы не пострадать вблизи железнодорожного транспорта.