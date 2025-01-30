Очередной случай жестокого обращения с животными произошел в Екатеринбурге. Неадекватный мужчина избил собаку в лифте и пнул животное вдогонку, сообщает E1.RU .

Шокирующее видео, снятое на камеру, распространили жильцы дома ЖК «Светлый». Они надеются привлечь мужчину к ответственности.

На кадрах видно, как он заходит в лифт с двумя собаками. Когда двери закрываются, мужчина хватает одно из животных и со всей силы бросает об пол.

Собака пыталась убежать, но смогла это сделать только в момент, когда открылась дверь. Хозяин не растерялся и пнул пса ногой вдогонку.

Ранее в одном из дворов Санкт-Петербурга произошел неприятный инцидент. Мужчина избил 73-летнюю женщину из-за маленькой собаки.