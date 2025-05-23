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В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали десять человек

В результате ДТП на трассе М-12 в Подмосковье пострадали десять человек, в том числе трое детей. Один человек погиб, сообщает РИА Новости .

Сейчас проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары.

На месте происшествия работают 9 бригад скорой медицинской помощи и 3 бригады территориального центра медицины катастроф. Кроме того, задействован вертолет санитарной авиации.

По факту жесткой смертельной аварии уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в жесткой аварии с двумя легковыми автомобилями в Подмосковье на трассе «М-12» погибла женщина и ее девятилетний сын, которые находились в салоне микроавтобуса.