В ДНР врачи пытаются спасти пленного офицера французского легиона
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Российские военные взяли в плен иностранного офицера французского легиона. Он получил ранение возле Клещеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Из-за ранений французский офицер находится в тяжелом состоянии. Его жизнь пытаются спасти врачи. Иностранный солдат станет ценным источником информации, если выживет.
Ранее в ходе боя за Волчанск Харьковской области в плен попали 100 украинских военнослужащих. Еще 170 бойцов ВСУ были ликвидированы.
Также военнослужащие группировки войск «Север» во время боев в Харьковской области взяли в плен бойцов украинских неонацистских формирований «Кракен»* и «Братство». Они рассказали о плачевной ситуации в украинской армии.
*Подразделение входит в запрещенный «Азов», признанный террористической организацией.