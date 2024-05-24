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Российские военные взяли в плен иностранного офицера французского легиона. Он получил ранение возле Клещеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Военное дело» .

Из-за ранений французский офицер находится в тяжелом состоянии. Его жизнь пытаются спасти врачи. Иностранный солдат станет ценным источником информации, если выживет.

Ранее в ходе боя за Волчанск Харьковской области в плен попали 100 украинских военнослужащих. Еще 170 бойцов ВСУ были ликвидированы.

Также военнослужащие группировки войск «Север» во время боев в Харьковской области взяли в плен бойцов украинских неонацистских формирований «Кракен»* и «Братство». Они рассказали о плачевной ситуации в украинской армии.

*Подразделение входит в запрещенный «Азов», признанный террористической организацией.