В ДНР украинские солдаты атаковали трех сотрудников МЧС во время тушения пожара

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Пушилин: в ДНР украинский дрон ударил по трем тушившим пожар сотрудникам МЧС

Украинские войска атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Инцидент произошел 14 сентября в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики. Украинские войска устроили обстрел, в результате которого начался пожар и пострадала женщина 1966 года рождения.

Сразу после обстрела сотрудники МЧС РФ отправились тушить пожар, случившийся в частом доме. Во время этого ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона, в результате чего пострадали три работника министерства чрезвычайных ситуаций.

Ранее российские солдаты атаковали ВСУ в 132 районах зоны спецоперации. Были выведены из строя аэродромы и места хранения украинских катеров.