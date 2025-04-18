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В ДНР при атаке БПЛА погиб ребенок

В результате атаки БПЛА-камикадзе Вооруженных сил Украины в населенном пункте Володарское в ДНР погиб ребенок, сообщается в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«В результате атаки БПЛА-камикадзе по ул. Володарского погиб ребенок — мальчик 2015 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, произошла атака БПЛА-камикадзе ВСУ в 23.05 17 апреля по многоквартирному жилому дому по проспекту Ленина в Никитском районе Горловки в ДНР.

Накануне стало известно об освобождении села Елизаветовка в ДНР. Контроль над населенным пунктом установили солдаты группировки войск «Север».

Также российские военнослужащие заблокировали остатки ВСУ в Горнале. Также они взяли под огневой контроль пути подвоза боевиков в Курской области.