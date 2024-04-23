В Днепропетровске и Запорожье слышны мощные взрывы
Воздушная тревога работает в Днепропетровске и Запорожье
Фото - © Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Воздушная тревога работает в Днепропетровске и Запорожье. Там прозвучали мощные взрывы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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