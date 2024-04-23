В Днепропетровске и Запорожье слышны мощные взрывы

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Воздушная тревога работает в Днепропетровске и Запорожье

Воздушная тревога работает в Днепропетровске и Запорожье. Там прозвучали мощные взрывы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Сети опубликованы кадры, на которых виден густой черный дым с места прилета в Днепропетровске. На видеозаписи слышны звуки взрывов.

Ранее бойцы ВС РФ установили российский триколор над зданием администрации поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) после взятия населенного пункта.

Флаг России подняли бойцы 433-го полка 27-й дивизии «Центральной» группировки войск ВС РФ.