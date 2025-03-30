В Черкасской области раздались взрывы
В Уманском районе Черкасской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В районе Черкасской области раздались звуки взрывов», — говорится в сообщении.
В Черкасской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Также, по данным издания "Зеркало недели", взрывы раздались в Сумах и Умани.
Ранее сообщалось, что еще один населенный пункт Курской области вернулся под контроль российских военных — это Гончаровка.
Ранее также военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) «Солнцепек» на южно-донецком направлении специальной военной операции.