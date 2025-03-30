В Черкасской области раздались взрывы

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В Уманском районе Черкасской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В районе Черкасской области раздались звуки взрывов», — говорится в сообщении.

В Черкасской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Также, по данным издания "Зеркало недели", взрывы раздались в Сумах и Умани.

Ранее сообщалось, что еще один населенный пункт Курской области вернулся под контроль российских военных — это Гончаровка.

Ранее также военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) «Солнцепек» на южно-донецком направлении специальной военной операции.