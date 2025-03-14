Еще один населенный пункт Курской области вернулся под контроль российских военных — это Гончаровка. Поселок освободили подразделения группировки войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Противнику нанесли поражение в районе Гоголевки, Горнали, Гуево, Заолешенки, Запселья, Олешни и Рубанщины. Отражена одна контратака ВСУ.

За сутки украинская армия потеряла более 260 военных, пять БТРов, две бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета, две бронированные машины, три пункта управления БПЛА. В плен сдались 12 бойцов ВСУ.

Всего за время боев в Курской области противник потерял 67 410 военнослужащих. ВС РФ продолжают наступательные действия и уничтожение врагов в Курской области. Уже освобожден целый ряд городов и деревень, включая знаковые населенные пункты Суджа, Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка и другие.

Украинские войска во время поспешного отступления из региона оставили лучшие образцы тяжелого вооружения НАТО, включая американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.