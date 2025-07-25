В Череповце задержан продавший Украине данные о 27 тыс россиян за крипту

Предварительно, данное преступление совершил руководитель кол-центра в Череповце, который обслуживал разные организации, в том числе МФЦ, учреждения здравоохранения, коммунальные службы и т. д. В его подчинении было около 200 человек, обрабатывающих тысячи звонков каждый день.

«На закрытых интернет-ресурсах злоумышленник обнаружил объявление о желании украинских кол-центров приобрести охраняемые законом сведения о россиянах», — отметила Волк.

По ее словам, мужчина сам предложил покупателям воспользоваться схемой хищения денег, которая основана на предлагаемых данных (куда, когда и с какими просьбами обращались люди). С указанной информацией преступники могли легко обмануть собеседников и попросить их сказать им пришедший на телефон код к порталу «Госуслуги».

Она пояснила, что мужчина скопировал данные об обращениях на горячие линии и продавал эту информацию за криптовалюту. Всего он реализовал за рубеж сведения о свыше чем 27 тыс. россиянах.

По местам жительства и работы злоумышленника правоохранители провели обыски. Они изъяли компьютеры, средства связи, электронные носители информации и многое другое.

Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения). Задержанного арестовали.

Силовики устанавливают все возможные эпизоды его преступления.