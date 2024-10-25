В чемодане женщины из Эстонии таможенники обнаружили 200 человеческих эмбрионов
Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори
25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации, который посвящен работникам Федеральной таможенной службы. Сотрудники поделились самыми необычными находками на российской границе, сообщает Life.ru.
Одним из самых шокирующих случаев стало обнаружение в чемодане женщины из Эстонии 200 пластиковых моделей человеческих эмбрионов, произведенных в Германии. Женщина утверждала, что не имела злого умысла и всего лишь исполняла просьбу других людей.
В другой посылке из Индии таможенники нашли почти 200 граммов кордицепса китайского, грибоподобного паразита, который растет из гусениц. Этот гриб, обладающий целебными свойствами, был оценен в 1 миллион рублей и предназначался жителю Подмосковья. Ввоз таких грибов требует наличия ветеринарного сертификата.
В аэропорту Внуково был зафиксирован еще один странный случай: таможенники изъяли настоящий человеческий череп, заявленный как пластиковая анатомическая модель, который собирались отправить в США. Сообщается, что этот череп принадлежал человеку, который умер десять лет назад. Останки были переданы в полицию для дальнейшего расследования.