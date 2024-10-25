В чемодане женщины из Эстонии таможенники обнаружили 200 человеческих эмбрионов

Одним из самых шокирующих случаев стало обнаружение в чемодане женщины из Эстонии 200 пластиковых моделей человеческих эмбрионов, произведенных в Германии. Женщина утверждала, что не имела злого умысла и всего лишь исполняла просьбу других людей.

В другой посылке из Индии таможенники нашли почти 200 граммов кордицепса китайского, грибоподобного паразита, который растет из гусениц. Этот гриб, обладающий целебными свойствами, был оценен в 1 миллион рублей и предназначался жителю Подмосковья. Ввоз таких грибов требует наличия ветеринарного сертификата.

В аэропорту Внуково был зафиксирован еще один странный случай: таможенники изъяли настоящий человеческий череп, заявленный как пластиковая анатомическая модель, который собирались отправить в США. Сообщается, что этот череп принадлежал человеку, который умер десять лет назад. Останки были переданы в полицию для дальнейшего расследования.