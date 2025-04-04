В Бурятии трагически погиб 19-летний боец СВО, приехавший в отпуск

В Бурятии во время отпуска трагически погиб 19-летний участник специальной военной операции Данил Ипатьев. Церемония прощания с военнослужащим состоится 6 апреля в селе Усть-Брянь, сообщает газета «Номер один» .

Боец СВО трагически погиб 3 апреля в родном регионе. У молодого человека остались мать, отец и брат.

Данил Ипатьев родился 18 мая 2005 года в бурятском селе Усть-Брянь. Учился в местной школе, которую окончил в 2020 году. За время учебы Данил неоднократно получал грамоты за активное участие в спортивной и общественной жизни школы и села.

В сентябре 2020 года Данил поступил в Республиканский техникум автомобильного транспорта. В начале 2024 года он взял академический отпуск, а в феврале заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

В составе парашютно-десантного взвода Ипатьев служил стрелком и помощником гранатометчика. В июле прошлого года он получил ранение при выполнении боевого задания.

Ранее свалку цинковых гробов участников СВО нашли на пустыре в Волгоградской области. Правоохранительные органы проводят проверку.