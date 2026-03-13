В Бурятии мужчину обвинили в растлении девочки и незаконно держали год в СИЗО

В Бурятии мужчину незаконно обвинили в растлении несовершеннолетней, но суд оправдал его. Однако уголовное преследование в отношении него длилось почти 2,5 года, из которых год его незаконно держали под стражей, сообщает «Информ Полис | Новости Бурятии» .

В отношении жителя Улан-Удэ возбудили дело в ноябре 2021 года. Его обвинили в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ).

Суд постановил, что в его действиях отсутствовал состав преступления. Он оправдал мужчину и признал за ним право на реабилитацию.

В общей сложности уголовное преследование в отношении фигуранта длилось 2 года 5 месяцев 1 день. Из них 352 дня мужчину незаконно содержали под стражей.

Также суд установил, что жителю Улан-Удэ был причинен тяжелый моральный вред в виду незаконного обвинения в совершении особо тяжкого преступления и помещения в СИЗО. Мужчине выплатят компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

