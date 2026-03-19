В Брянской области объявлена опасность беспилотников
Вечером 19 марта в Брянской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, укрыться в помещении без окон.
«Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел.112», — говорится в сообщении.
Ранее украинские войска нанесли удары по двум жилым домам в Стародубском муниципальном округе и Климовском районе Брянской области.
