Богомаз: ВСУ повредили жилые дома в двух муниципалитетах Брянской области

Украинские войска нанесли удары по двум жилым домам в Стародубском муниципальном округе и Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В Стародубском муниципальном округе ВСУ ударили по жилому дому в селе Демьянки. Атаку они совершили с использованием дронов-камикадзе.

Также беспилотники ВСУ повредили жилой дом в поселке Климово Климовского района.

Никто не пострадал. На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб.

