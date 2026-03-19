Богомаз: ВСУ повредили жилые дома в двух муниципалитетах Брянской области
Украинские войска нанесли удары по двум жилым домам в Стародубском муниципальном округе и Климовском районе Брянской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
В Стародубском муниципальном округе ВСУ ударили по жилому дому в селе Демьянки. Атаку они совершили с использованием дронов-камикадзе.
Также беспилотники ВСУ повредили жилой дом в поселке Климово Климовского района.
Никто не пострадал. На месте происшествий работают сотрудники экстренных служб.
