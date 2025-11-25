В Бразилии погиб итальянский мотоциклист во время выполнения трюка на шоу

В Бразилии во время мотошоу погиб 23-летний итальянский мотогонщик Луррике Феррари, сообщает « Чемпионат.com ».

Во время исполнения трюка с прыжком с рампы на рампу мотоциклист, видимо, не рассчитал скорость и задел рампу шлемом.

На помощь быстро прибыла медицинская бригада. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему сделали операцию, однако спасти мотоциклиста не удалось, сообщает издание The Irish Sun.

Отмечается, что погибший работал в этом шоу около года и очень любил свое дело.

Ранее в Малайзии двое мотогонщиков получили травмы и были госпитализированы после аварии во время тренировочной сессии Гран-при. Инцидент произошел на трассе «Сепанг».