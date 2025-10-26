Опубликован момент жесткого ДТП на Гран-при в Малайзии, двое пострадали

В Малайзии на Гран-при столкнулись два мотоциклиста, они в больнице

В Малайзии двое мотогонщиков получили травмы и были госпитализированы после аварии во время тренировочной сессии Гран-при. Инцидент произошел на трассе «Сепанг», сообщает РИА Новости .

Авария с двумя мотоциклистами произошла с участием чемпиона сезона из Испании Хосе Антонио Руэды и швейцарца Ноа Деттвилера.

Во время разминочного заезда в классе Moto3 испанский пилот на большой скорости столкнулся с байком соперника из Швейцарии. От мощности столкновения Деттвилера отбросило вверх.

На опубликованных кадрах видно, как Хосе Антонио Руэнд на большой скорости приближается к сопернику и не успевает избежать столкновения. От удара оба пилота отлетают в сторону, один из них успел повернуться несколько раз вокруг своей оси.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

