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В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали три мирных жителя

Украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге автомобили в Белгороде, ранения получили три мирных жителя, сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, удар по легковому авто нанесли в селе Богун-Городок Борисовского района. Один из пострадавших получил баротравму, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота.

«У женщины — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Попутным транспортом пострадавшие были доставлены в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой (пострадавшие - ред.) переводятся в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в селе атаковали еще две машины, пострадавших нет. Три транспортных средства целиком сгорели.

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